Ontslag oud-voorzitter politiebond om grensoverschrijdend gedrag was terecht

Gerrit van de Kamp, oud-voorzitter van politievakbond ACP, is terecht ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat oordeelde de rechter in Amersfoort donderdag.

In het voorjaar van vorig jaar ontving de bond signalen over grensoverschrijdend gedrag. Daarom werd besloten extern onderzoek uit te laten voeren. Daarvoor is met in totaal dertig mensen gesproken. Uit dat onderzoek bleek al dat de oud-voorzitter (seksueel) grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. Dat is volgens de politiebond onaanvaardbaar.