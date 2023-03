Roermondse vrouw overreden door eigen auto tijdens krabben van ruiten

Delen via E-mail

Een vrouw is donderdagochtend door haar eigen auto overreden in Roermond. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van 1Limburg . De vrouw haar auto aan het krabben toen het voertuig begon te rollen. Daardoor kwam haar been eronder.