Strafzaak Quincy Promes start vandaag: waarom is de voetballer er niet bij?

Vrijdag gaat de rechtszaak tegen Quincy Promes van start. De voetballer van Spartak Moskou wordt ervan verdacht zijn neef in zijn been te hebben gestoken. Een zware verdenking. En toch is voor de zaak maar één dag uitgetrokken. Hoe kan dat?

Promes wordt verdacht van een poging moord dan wel poging doodslag. De zaak draait om een steekpartij in de nacht van 24 op 25 juli 2020 tijdens een familiefeest in Abcoude. Promes zou een mes hebben gepakt en zijn neef in diens knie hebben gestoken.

De vraag is of Promes hier schuldig aan is en of hij de bedoeling had zijn neef dood te steken (poging moord) of het risico voor lief nam dat zijn neef zou overlijden (poging doodslag).

Het bewijs dat er tegen de voetballer ligt is stevig. Dat weten we dankzij delen van het dossier die al zijn uitgelekt. Zo wist Nieuwsuur tapgesprekken in handen te krijgen. Dat zijn afgeluisterde gesprekken tussen Promes en familieleden vlak na de steekpartij. Daarin lijkt Promes het steekincident toe te geven.

Als Promes' moeder aan de voetballer vertelt dat zijn neef naar het ziekenhuis is gebracht, vraagt Promes: "Waar heb ik hem geraakt?" Zodra hij hoort dat het om een been gaat, antwoordt de voetballer: "Dan heeft hij nog geluk gehad." Tegen zijn vader zegt Promes dat "jullie" nog geluk hebben gehad dat hij niet meer met een vuurwapen loopt, anders was het verhaal "nog lelijker" afgelopen.

Het is niet de enige zaak waarin Promes verdachte is. Dat verklaart ook waarom de gesprekken met onder anderen zijn ouders werden opgenomen. Wil de politie hiervoor toestemming krijgen, dan moet er sprake zijn van een ernstige verdenking (waar meer dan vier jaar gevangenisstraf voor staat).

Promes wordt namelijk ook verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van 4.000 kilo cocaïne die in april 2020 in beslag is genomen in de haven van Antwerpen. Dat is de reden dat de politie hem afluisterde. Het gesprek over het steekincident werd bij toeval opgenomen.

De voetballer zal niet aanwezig zijn in de rechtbank van Amsterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft Promes al laten weten dat ze hem voor de drugszaak wil aanhouden als hij in Nederland is. Promes zegt op zijn beurt dat hij gebonden is aan contractuele afspraken met zijn club Spartak Moskou. Hij wil daarom niet het risico lopen dat hij wordt vastgezet.

Zijn advocaat Robert Malewicz heeft nog geprobeerd tot een tussenoplossing te komen met het OM. De advocaat stelde voor Promes te verhoren, maar de garantie te geven hem níét te arresteren. De voetballer zegt namelijk onschuldig te zijn en is ervan overtuigd dat dit ook zal blijken. Het OM ging niet mee in het voorstel, waardoor Promes besloot niet af te reizen naar Nederland.

Het verhaal dat Promes überhaupt niet meer van plan zou zijn om naar Nederland te komen en een Russisch paspoort zou willen, ligt volgens zijn raadsman anders. Het was zijn club Spartak Moskou die deze mogelijkheid onderzocht. Het zou het reizen met de voetbalclub buiten Rusland een stuk makkelijker maken. Maar een Russisch paspoort zou betekenen dat Promes zijn Nederlandse identiteitsbewijs kwijtraakt. Dat zou voor de voetballer geen optie zijn.

Een verdachte heeft in Nederland het recht om niet aanwezig te zijn bij de eigen rechtszaak.

De rechtszaak zal niet lang duren. Dat komt door de afwezigheid van Promes. Normaal gaat een rechtbank met een verdachte in gesprek, maar dat zal nu niet het geval zijn. Het requisitoir en de strafeis zullen dan ook morgen al worden uitgesproken. Net als het pleidooi van de verdediging.