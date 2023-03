Weerbericht: Heel Nederland kan vanmiddag opnieuw genieten van de zon

Donderdagochtend komt vooral in het noorden van het land nog mist of laag hangende bewolking voor. In het zuiden begint de dag flink zonnig. In de loop van de ochtend lost de bewolking op. Vanmiddag schijnt dan overal in Nederland de zon.

De temperaturen in het land liggen tussen de 7 en 9 graden Celsius. Er waait een matige noordoostenwind, die maakt het gevoelsmatig een klein beetje kouder.

In de avond en in de nacht naar vrijdag blijft het droog en onbewolkt. De temperaturen dalen daardoor richting het vriespunt.

