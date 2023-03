Ruim 1.100 stempassen niet bezorgd in Utrecht, burgemeester doet aangifte

In dertien straten in Utrecht zijn de stempassen voor de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen niet bezorgd. 1.160 kiezers hebben hun stempassen niet gekregen. Burgemeester Sharon Dijksma doet aangifte bij de politie.

Een inwoner meldde op 20 februari bij de gemeente dat hij en zijn buren geen stempas hadden ontvangen. PostNL deed op verzoek van de gemeente onderzoek naar de bezorging van de stempassen. Daaruit blijkt dat één bezorger niet alle post heeft bezorgd.

Uit het onderzoek is niet duidelijk geworden wat er met de stempassen is gebeurd. "Ik neem het niet-bezorgen van de stempassen hoog op", schrijft Dijksma in een raadsbrief. Daarom doet ze aangifte bij de politie.

Omdat niet bekend is wat er met de post is gebeurd, wordt ook onderzocht of er sprake is van een datalek.