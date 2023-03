Douane op Schiphol neemt koffers met 170.000 babypalingen in beslag

Delen via E-mail

De Douane op luchthaven Schiphol heeft dinsdag vier koffers met daarin 170.000 babypalingen in beslag genomen. Twee mensen uit Maleisië zijn aangehouden.

De Douane en de Koninklijke Marechaussee hebben samen met de NVWA de koffers meegenomen. Die bevatten 54 kilo aan glasaal. De babypalingen waren verpakt in plastic zakken water.

De vier koffers lagen tussen de bagage voor een vlucht van Nederland naar Maleisië. Omdat de inhoud van de koffers vermoedelijk glasaal was, werd de NVWA ingeschakeld.

Europese paling is een ernstig bedreigde en daarom beschermde diersoort. In de Europese Unie is de import en export van Europese paling daarom verboden.