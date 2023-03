Noord-Brabant verleent tijdelijk geen bouwvergunningen om natuur te beschermen

Delen via E-mail

De provincie Noord-Brabant verleent tijdelijk geen vergunningen meer voor bouwprojecten wanneer die stikstof uitstoten in de buurt van Natura 2000-gebieden. Analyses van deze kwetsbare natuurgebieden laten zien dat de natuur daar achteruitgaat. Het gaat om projecten op het gebied van infrastructuur, landbouw, industrie, woningbouw en verduurzaming.

"Als deze ontwikkeling zich verder doorzet, krijgen we een totale verschraling van de natuur", zegt de provincie Brabant woensdag. "Dat heeft negatieve gevolgen voor klimaat, milieu, leefomgeving en gezondheid. Overigens geldt dit niet alleen voor Noord-Brabant. Een groot aantal provincies kampt met dit probleem."

Met de huidige maatregelen kunnen de verplichte Europese natuurdoelen volgens de provincie niet worden gehaald. Vandaar dat de vergunningverlening voor aanvragen met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden voorlopig stil komt te liggen. "Projecten in alle sectoren van de Brabantse samenleving worden hierdoor geraakt", waarschuwt de provincie. "Projecten waarbij geen sprake is van stikstofdepositie op de betreffende Natura 2000-gebieden kunnen wel worden uitgevoerd."

"We moeten onze aanpak uitbreiden en versnellen", zegt de Brabantse gedeputeerde Hagar Roijackers. "Aanvullende maatregelen zijn nodig om aan de Europese doelstellingen te voldoen. En om de natuur - en daarmee onze leefomgeving - op orde te brengen. Het gaat daarbij zowel om maatregelen in de gebieden zelf als direct eromheen. Maar ook het verlagen van de stikstofdepositie van bronnen buiten het gebied is van belang."