Vier koffers met 170.000 beschermde babypalingen onderschept op Schiphol

Twee mannen zijn dinsdag aangehouden op Schiphol omdat ze 54 kilo glasaal in hun koffers hadden. De babypalingen zijn beschermd en mogen daarom niet vervoerd worden.

Douanemedewerkers troffen de in totaal 170.000 Europese palingen aan in vier koffers. De verdachten wilden vanaf Schiphol naar Maleisië vliegen. Ze hebben allebei de Maleisische nationaliteit. Ze hadden ook honderden euro's aan contact geld bij zich.

De babypalingen zaten in plastic zakken gevuld met zout water. Ze zijn door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in beslag genomen. De NVWA bekijkt of de dieren uitgezet kunnen worden in Nederlandse wateren.

De Europese paling is een ernstig bedreigde diersoort en wordt daarom beschermd. De import en export van Europese paling is in de Europese Unie verboden. De paling mag wel gegeten worden en wordt vaak gebakken of gerookt geserveerd.

In Azië wordt de paling gezien als een delicatesse, maar is het aanbod klein. Omdat niet precies bekend is hoe palingen zich voortplanten, kunnen ze niet gekweekt worden.