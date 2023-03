Verdachte dood Amsterdammer had vals paspoort en bebloede kleding bij zich

De man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 21-jarige Amsterdammer is aangehouden op het vliegveld van Lissabon, omdat hij een vals identiteitsbewijs had laten zien. Hij bleek ook bebloede kleding bij zich te hebben en een plastic verpakking met meerdere stukken vlees.

De politie verdenkt de 26-jarige man van moord op dan wel doodslag van de Amsterdammer. Deze man was slachtoffer van een "ernstig geweldsmisdrijf". Het lichaam werd afgelopen zondag gevonden in zijn ouderlijk huis in het Amsterdamse stadsdeel Noord.

De verdachte werd maandag in de boeien geslagen op het vliegveld van Lissabon. De Portugese politie maakte maandagavond bekend dat de man werd opgemerkt toen hij naar Brazilië probeerde te reizen. De grenspolitie zag dat het Italiaanse identiteitsbewijs dat hij had laten zien vals was. Na onderzoek bleek dat de Nederlandse politie naar de moordverdachte op zoek was.

Bij de man werden ook bebloede kledingstukken en een "plastic verpakking met meerdere stukken vlees" gevonden. Sommige media suggereerden dat die stukken vlees te maken zouden hebben met de Amsterdamse zaak. Een woordvoerder van de politie laat weten dat dit niet het geval is. De bebloede kledingstukken worden wel meegenomen in het onderzoek naar de dood van de Amsterdammer.