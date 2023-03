Weerbericht: Dichte mist in noorden en westen vanochtend, daarna veel zon

Woensdag begint de meteorologische lente. Die begint met heel veel zon. In heel Nederland is nauwelijks bewolking aanwezig. In het noordwesten en westen komt vanochtend eerst dichte mist voor.

De temperaturen zijn opnieuw laag. Op de meeste plaatsen vriest het licht aan het begin van de ochtend. Geleidelijk aan stijgt de temperatuur en vanmiddag is het zo'n 7 graden Celsius. Er waait een matige wind uit het noordoosten.

Vanavond is het nog steeds helder. Dat zorgt ervoor dat de temperatuur weer snel tot onder het vriespunt komt. Komende nacht zal dat niet veel anders zijn.

