Politie arresteert man in Amersfoort die met explosie dreigde

Een man is dinsdagavond in het centrum van Amersfoort gearresteerd omdat hij had gedreigd "de boel op te blazen".

Rond 22.30 uur kwamen de eerste politiewagens ter plaatse. Even later kwamen ook de brandweer en een ambulance naar de Hof.

Even later arriveerden ook drie auto's van het arrestatieteam. Rond 23.15 uur gingen zwaarbewapende leden van het team een restaurant binnen.

Het team was maar kort binnen. De man zou zichzelf in eerste instantie hebben opgesloten en wilde de deur niet openen. Het team loodste de man na onderhandelingen naar buiten.

De man had een bivakmuts op. Hij werd geboeid naar buiten gebracht en is meegenomen door de politie. Er is nog niets bekend over het motief van de man.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.