Politie vermoedt dat nog drie mensen betrokken waren bij ontvoering 15-jarige

De politie vermoedt dat nog drie mensen betrokken waren bij de ontvoering van een vijftienjarige jongen in Amsterdam. Hij werd in januari door drie inmiddels aangehouden mannen van straat getrokken en in een witte bestelbus gezet. De politie kreeg hen op de A27 in de buurt van Utrecht in het vizier.

De zaak werd dinsdagavond behandeld in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Daarin vertelde de politie dat mogelijk nog twee mannen en een vrouw bij de ontvoering betrokken zijn. Dit drietal heeft mogelijk de omgeving in de gaten gehouden.

Volgens de politie was de jongen waarschijnlijk geen willekeurig slachtoffer van ontvoering. Vermoedelijk was een geëscaleerd conflict de reden voor het incident. Veel meer wil de politie er niet over kwijt.

De jongen werd op dinsdagochtend 10 januari ontvoerd. De politie wist hem na drie kwartier te bevrijden. Bij de aanhouding op de snelweg loste de politie waarschuwingsschoten. De drie gearresteerde mannen waren 36, 35 en 29 jaar oud en afkomstig uit Weesp, Amsterdam en Almere.

Het slachtoffer zat vastgebonden in de bus. Hij was lichamelijk ongedeerd. Het gaat inmiddels naar omstandigheden redelijk met hem, meldt de politie dinsdag.

