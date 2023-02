Noorderlicht mogelijk toch niet te zien vanavond, maar Jupiter en Venus wel

Het noorderlicht was de afgelopen avonden goed te zien in Nederland. Veel liefhebbers hopen het lichtspektakel ook de komende dagen nog te bewonderen, maar dat is minder waarschijnlijk dan eerder werd aangekondigd.

Eerder werd gedacht dat het noorderlicht meerdere avonden te zien zou zijn door het heldere winterweer. Maar dat blijkt nu onwaarschijnlijk.

Het noorderlicht is een chemische reactie. De zon is een enorme gasbol. Bij zware uitbarstingen van die gasbol komen geladen deeltjes onze kant op. Die botsen tegen het magnetisch veld van de aarde, wat zorgt voor de bijzondere lichten.

Meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza en zijn collega's krijgen standaard een melding van NASA bij een dergelijke explosie. Maar die melding hebben ze vandaag niet gekregen. "Daarom is niet met zekerheid te zeggen of het noorderlicht weer te zien is in Nederland", zegt Klaassen.

Dat we de afgelopen dagen überhaupt hebben kunnen genieten van het Noorderlicht is zeldzaam. Want hoewel de explosies vaak leiden tot het noorderlicht in het poolgebied, is dat in Nederland helemaal niet gebruikelijk.

Laatste keer was vijftien jaar geleden

De afgelopen avonden viel alles precies goed voor ons land, legt Klaassen uit. "Doordat de geladen deeltjes extra hard tegen de atmosfeer botsten, hielden ze meer energie over om verder naar het zuiden over te waaien."

Die samenloop van omstandigheden zorgde ervoor dat het noorderlicht ook in Nederland met het blote oog te zien was. De laatste keer dat dat in Nederland zo goed te zien was, was ongeveer vijftien jaar geleden.

"Maar er is meer te bewonderen aan de hemel", zegt Klaassen. Vanavond zijn door het heldere weer de planeten Jupiter en Venus goed te zien.