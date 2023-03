Agent geschorst omdat hij jongere die hem thuis opzocht bedreigde met hakbijl

Een politieagent is tijdelijk geschorst vanwege een incident bij zijn huis in het Zuid-Hollandse Sassenheim. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag opgezocht door een groep jongeren en bedreigde een van hen met een hakbijl. Collega's hebben de agent aangemerkt als verdachte van bedreiging.

Volgens de politie wilde de agent een van de jongeren aanhouden. "Op beelden is te zien hoe de agent, die op dat moment niet aan de slag was, een van de jongeren aan haar jas meetrekt en de opdracht geeft om op haar knieën te gaan zitten."

Plaatsvervangend districtschef Danny Williams spreekt van heftige beelden. "Dit is niet het gedrag dat wij van onze collega's verwachten. Dit is niet de politie die wij willen zijn."

Het korps weet niet waarom de jongeren de agent 's nachts bij zijn woning opzochten. Zowel de jongeren als de agent wilden dat de politie naar zijn woning zou komen. Zijn collega's hebben hem vervolgens opgepakt.

De politie start een intern onderzoek om te bekijken of er sprake is van plichtsverzuim. Ook wordt de zaak voorgelegd aan het Openbaar Ministerie (OM). De betrokken agent mag tijdens het onderzoek niet werken.