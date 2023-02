Rechter vindt gebiedsverbod A12 voor klimaatactivisten slechts deels terecht

De rechtbank in Den Haag is het slechts deels eens met het aan acht klimaatactivisten opgelegde gebiedsverbod. De activisten van Extinction Rebellion (XR) kregen dit gebiedsverbod opgelegd, omdat zij hadden opgeroepen om op 28 januari de Utrechtsebaan (A12) te blokkeren.

Drie van de acht activisten hadden nog niet eerder opgeroepen tot zo'n blokkade. "Zij hadden de openbare orde op dat moment (nog) niet verstoord en het gebiedsverbod kan daarom in hun geval niet in stand blijven", stelt de rechtbank.

De vijf anderen hadden dit wel gedaan. Die blokkades vonden plaats voor de actie op 28 januari. De rechter is het er daarom mee eens dat deze activisten even niet op de A12 mogen komen. Het recht om te demonstreren mag in die gevallen ingeperkt worden, omdat anders de verkeersveiligheid in gevaar komt.