Nieuw sporenonderzoek in dertig jaar oude roofmoordzaak 'Zes van Breda'

Er komt nieuw onderzoek naar bepaalde sporen in de dertig jaar oude zaak rond de 'Zes van Breda'. Als er nieuw bewijs wordt gevonden, kan dat ervoor zorgen dat de zaak opnieuw wordt geopend. De zaak draait om de dood van de 56-jarige Tim Mui Cheung ('Oma Mok') in Chinees restaurant Peacock in Breda.

Het lichaam van de 56-jarige Mui Cheung werd op 4 juli 1993 gevonden op de vloer van de keuken. Het slachtoffer was de moeder en vrouw van de eigenaren van het restaurant. Naast haar lichaam werden een opengebroken gokkast en een geldlade aangetroffen.

Uiteindelijk werden drie mannen en drie vrouwen veroordeeld voor betrokkenheid bij de dood van de vrouw. In 1994 en 1995 kregen de mannen tien jaar cel en kregen de vrouwen tot twee jaar celstraf opgelegd. Alle zes hebben hun straf inmiddels uitgezeten.

In de jaren na de veroordeling werd er meerdere keren gekeken naar de zaak omdat er twijfels bestonden over het bewijs. In 2015 besloot het gerechtshof, dat zaken in hoger beroep behandelt, dat de straffen in stand moesten blijven. De advocaten van de drie mannen vroegen daarna de Hoge Raad, de hoogste rechter in het land, nog eens naar de zaak te kijken.

Onderzoek moet uitwijzen of er genoeg nieuw bewijs is

De advocaat-generaal van de Hoge Raad zegt nu dat er opnieuw onderzoek gedaan moet worden naar een deel van het bewijs. Volgens de advocaat-generaal kan er met "nieuwe technieken van nu" weer worden gekeken naar bepaalde sporen, waaronder de bloeddruppel van een nog altijd onbekende persoon.

Het gaat hier nog om onderzoek. Uit dat onderzoek moet blijken of er genoeg nieuw bewijs is om de rechter te vragen de zaak weer te openen. Als dat het geval is, dan wordt er een zogenoemd herzieningsaanvraag ingediend bij de Hoge Raad.