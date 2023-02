Noorderlicht was opnieuw te zien, maar nergens zo mooi als op de foto’s

Wie maandagavond laat naar de lucht keek, kon opnieuw het noorderlicht zien. Maar de mooiste luchten waren te zien met behulp van een camera. Als je het zeldzame natuurverschijnsel hebt gemist, kun je vanavond misschien alsnog genieten van de opvallend gekleurde luchten, zegt Weerplaza.

De weerdienst ontving prachtige plaatjes vanaf Terschelling en Texel tot aan plekken als Enkhuizen. Zelfs op het vrij zuidelijk gelegen strand van Scheveningen was het noorderlicht te zien. Ook in het noorden van Groningen kleurde de lucht, al gooide bewolking wel wat roet in het eten. Daardoor was het noorderlicht wat minder goed te zien dan de nacht ervoor, zegt Rico Schröder van Weerplaza.