Weerbericht: Dag begint en eindigt koud, 's middags is er veel zon

De dinsdag begint in het noorden en midden van het land met wolkenvelden. In het zuidoosten is het vrij helder. Het vriest daar zo'n 2 of 3 graden. In de rest van het land is het tussen de 0 en 2 graden Celsius.

In het noorden en westen kan hier en daar een spatje motregen vallen. In de loop van de ochtend trekt de regen weg richting het zuidwesten.

Later in de ochtend gaat het vanuit het oosten steeds meer opklaren. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden in vrijwel het hele land. De temperatuur komt uit rond de 6 of 7 graden. Er waait een matige wind uit het noordoosten.

Dinsdagavond is het bijna overal in het land helder. Dat betekent ook dat de temperatuur flink gaat dalen. Halverwege de avond vriest het licht op de meeste plaatsen.

