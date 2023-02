Ook komende avonden kunnen we het noorderlicht zien

Het blijft de komende avonden mogelijk om het noorderlicht in Nederland te zien. De kans is het grootst bij helder winterweer tussen 22.30 uur en middernacht.

Vooral aan de noordkust van ons land is er de mogelijkheid om het zeldzame licht te spotten. Tot 1 maart is er veel zonneactiviteit. Veel zon kan er volgens het KNMI voor zorgen dat we het noorderlicht in Nederland kunnen zien.

Maar waarschijnlijk is het niet meer zo fel te zien als zondagavond. Het noorderlicht was toen op verschillende plekken in Nederland zichtbaar. Het natuurverschijnsel werd waargenomen van de Waddeneilanden tot in het zuiden en aan de westkust.

Het poollicht ontstaat doordat geladen deeltjes van de zon met snelheden van honderden kilometers per seconde botsen met deeltjes hoog in onze atmosfeer. Door die botsingen bevatten die deeltjes heel veel energie. Om dat niveau weer omlaag te krijgen, zenden de deeltjes energie uit in de vorm van licht. Dat is het gekeurde licht dat we zien.