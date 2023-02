Alle weggehaalde honden van fokker in Brabant hebben nu veilig onderkomen

Alle 460 honden die werden weggehaald bij een fokker in het Brabantse Eersel, hebben inmiddels een veilig onderkomen gekregen. De dieren zijn opgevangen bij goedgekeurde locaties in het hele land.

De honden werden in januari in beslag genomen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De fokker had eerder al een waarschuwing gekregen, omdat er niet goed voor de dieren werd gezorgd. Maar tijdens een inspectie werden de honden opnieuw in slechte omstandigheden aangetroffen.