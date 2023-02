Door deze zeldzaamheid was het noorderlicht ook bij ons te zien

Het noorderlicht is een van de spectaculairste natuurverschijnselen ter wereld. Mensen reizen er speciaal voor naar Scandinavië. Maar zondagavond was het lichtspel ook boven ons land te zien, een zeldzaamheid. NU.nl legt uit hoe dat mogelijk was.

Het noorderlicht ontstaat als elektrisch geladen deeltjes van de zon botsen tegen het magnetisch veld van de aarde. Dat zit zo. De zon spuwt voortdurend enorme zonnevlammen de ruimte in. Zo'n zonnewind bestaat uit ontelbaar veel elektrisch geladen deeltjes. Zonnevlammen kunnen miljoenen kilometers afleggen. Ze kunnen dus ook de aarde bereiken. Gemiddeld duurt zo'n reis drie dagen.

Het magnetisch veld dat de aarde omringt, beschermt ons tegen deze zonnevlammen. Het magnetisch veld buigt de deeltjes af naar de polen. Rond de noord- en zuidpool botsen de zonnedeeltjes vervolgens tegen atomen en moleculen.

Daardoor ontstaan allerlei kleuren licht: groen, rood en soms ook blauw. In het noorden noemen we dit fenomeen het noorderlicht. In de buurt van de zuidpool het zuiderlicht.

NU.nl-lezer Corné Ouwehand maakte deze plaat vanaf het strand van het Noord-Hollandse Egmond aan Zee. Foto: Corné Ouwehand

Meestal blijft het noorderlicht rond de poolcirkel hangen. In Europa boven Noorwegen, Zweden, Finland en het noorden van Schotland. Aan de andere kant van de aardbol boven Canada en Alaska. Hoe sterker de zonnevlam, hoe zuidelijker het noorderlicht terechtkomt. Zondagavond hadden we te maken met zo'n sterke zonnevlam. Het licht kon zo ook bij ons terechtkomen.

De vlam was zelfs zo sterk, dat het licht tot in het zuiden van ons land te zien was. Dat vorige keer dat dit gebeurde, was in 2015, vertelt weerman Wouter van Bernebeek. Volgens hem lag de band met licht over het zuiden van Noorwegen en het noorden van Schotland.

Vanuit Nederland keken wij als het ware schuin tegen die band aan. Aan de randen zag je hierdoor roze en rood licht. In de verte was het licht felgroen, de kleur die je ook zou zien als je er recht onder zou staan.

In zeldzame gevallen komt het noorderlicht nog zuidelijker. Zo kreeg de aarde in 1859 zo'n sterke zonnevlam te verduren dat het licht tot aan de evenaar te zien was, meldt Weerplaza.

Voor wie de lichtshow zondagavond gemist heeft, is er maandagavond een nieuwe kans. Volgens Van Bernebeek is namelijk een tweede zonnevlam onderweg naar de aarde. Tussen 21.00 uur en 3.00 uur is het noorderlicht mogelijk opnieuw te spotten. Wel neemt de bewolking toe, waardoor het verschijnsel niet zo fraai zal zijn als zondagavond.

De meeste kans maak je langs de noordkust en op de Waddeneilanden. Ga op een plek staan waar zo min mogelijk kunstlicht is. Je kunt het licht ook proberen te vangen met een lange sluitertijd op je camera.