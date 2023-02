Oproep Stuur jouw foto's van het noorderlicht boven Nederland op naar NU.nl

Zondagavond was op meerdere plekken in Nederland het noorderlicht goed zichtbaar. Het komt maar zelden voor dat het bijzondere natuurverschijnsel boven ons land te bewonderen is.

Later op de dag vind je jouw foto dan misschien terug in een speciaal beeldartikel over het noorderlicht op NU.nl.

