Weerbericht: Zonnige winterdag, behoorlijk koud in de ochtend

Opnieuw is het een zonnige en rustige winterdag. De maandagochtend is behoorlijk koud met temperaturen die een tijdje rond het vriespunt blijven hangen.

In de middag warmt het op naar zo'n 6 of 7 graden. Net als afgelopen weekend hebben we nog steeds met een gure noordoostenwind te maken. Door die matige wind voelt het toch wat kouder aan.