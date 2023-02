Verdachte aangehouden na schietpartij in Rotterdams café

De politie heeft zondagmiddag een 34-jarige man aangehouden in een woning in Rotterdam-Zuid. Hij wordt ervan verdacht zaterdagavond twee mannen te hebben neergeschoten in een café aan de Maashaven Oostzijde in de Rotterdamse wijk Feijenoord.

Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis vervoerd. Een van hen raakte zwaargewond.

Mensen in de kroeg konden zaterdagavond na het schietincident de verdachte vastpakken en het wapen van hem afpakken. "Dat was heel heldhaftig", zegt een woordvoerder van de politie daarover. De man rende het café uit en vluchtte.

De politie wist hem uiteindelijk op te sporen na het horen van getuigen, het bekijken van camerabeelden, een oproep in de media en een buurtonderzoek.