Meerdere lekkende vaten aangespoeld op de Waddeneilanden

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Gisteren en vandaag zijn tien vaten aangespoeld op de Waddeneilanden. Enkele vaten die op het strand van Terschelling en Ameland zijn gevonden, waren lek.

Wat er precies in de vaten zit, is nog niet bekend. "Het lijkt op een soort olie", vertelt de woordvoerder. Ook is nog onduidelijk waar de aangespoelde vaten vandaan komen.