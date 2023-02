Twee gewonden bij schietpartij in Rotterdams café, bezoekers pakken wapen af

Twee mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een schietpartij in een café in Rotterdam. Volgens een politiewoordvoerder vond het schietincident rond 20.30 uur plaats in de wijk Feijenoord. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen verkeert in kritieke toestand.

Het café waar de schietpartij plaatsvond, is gevestigd aan de Maashaven Oostzijde in Rotterdam. Cafébezoekers wisten het wapen van de schutter af te pakken. "Dat was heel heldhaftig", zegt de woordvoerder van de politie daarover.

De verdachte ging er na de schietpartij vandoor. De politie is nog op zoek naar de schutter. De aanleiding voor de schietpartij is nog onduidelijk.