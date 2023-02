Afsluitdijk in beide richtingen weer open voor verkeer na storing aan brug

De Afsluitdijk is weer volledig geopend voor verkeer na een storing aan de brug bij Den Oever. De A7 tussen Hoorn en Heerenveen was in beide richtingen ruim een half uur dicht.

De brug kon door de storing niet meer dicht, meldde de ANWB. In eerste instantie verwachtte de verkeersdienst dat de Afsluitdijk zeker een uur gesloten zou zijn. De monteur had de storing snel verholpen.

