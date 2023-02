Drie mensen naar het ziekenhuis na omslaan wandelaarspont in Zuidland

Drie mensen zijn zaterdag naar het ziekenhuis gebracht nadat een wandelaarspont was omgeslagen in natuurgebied Beningerslikken in het Zuid-Hollandse Zuidland. Er waren zo'n 25 mensen op de trekpont aanwezig.

Eén persoon is gereanimeerd en met een helikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Twee anderen hadden onderkoelingsverschijnselen en werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De pont sloeg zaterdag rond 9.30 uur om. Een aantal passagiers raakte daarbij te water. Uit voorzorg werden meerdere ambulances en brandweerwagens op het incident afgestuurd.

Ook werd er naar mensen gezocht met onder meer twee duikteams en een helikopter van de kustwacht. Een woordvoerder van de veiligheidsregio kon nog niet zeggen of iedereen uit het water was. Leden van de groep worden opvangen in een nabijgelegen tennisclub.