Weerbericht: Eerst nog kans op een bui, in de middag gaat de zon schijnen

Na een aantal wisselvallige dagen komt dit weekend de zon tevoorschijn. Vanochtend kan er nog een bui vallen maar in de middag gaat op veel plekken de zon schijnen. Vanaf zondag is het droog en zonovergoten.

Zaterdagochtend is vooral in het oosten van het land een kleine kans op winterse buien. Vanaf het middaguur is het op de meeste plaatsen droog. Daarbij is er flink wat ruimte voor de zon.