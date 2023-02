Steeds meer vluchten vertraagd of geannuleerd na bommelding Eindhoven Airport

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport ligt nog altijd stil vanwege een bommelding. Een woordvoerder van de luchthaven kan in gesprek met NU.nl nog niet zeggen of het vliegverkeer vanavond wordt hervat. Het aantal vertraagde, omgeleide en geannuleerde vluchten loopt op.

Inmiddels zijn zeven vluchten die al onderweg waren naar Eindhoven omgeleid naar Brussel, Amsterdam, Weeze en Maastricht. Eén binnenkomende vlucht is preventief geschrapt en elf andere toestellen vertrekken op een later tijdstip.

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport ligt stil vanwege een "verdachte" situatie in een vliegtuig dat uit Tsjechië kwam. Het is niet duidelijk of de melding vanuit het vliegtuig is gedaan, of elders vandaan is gekomen.