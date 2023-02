Niets gevonden na bommelding bij Eindhoven Airport, vliegverkeer start op

In het vliegtuig op Eindhoven Airport dat is onderzocht na een bommelding is niets verdachts gevonden. Het vliegverkeer van en naar het vliegveld is weer vrijgegeven, meldt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee.

Door de bommelding zijn zo'n dertig binnenkomende en vertrekkende vluchten vertraagd. Ook moesten enkele vluchten geannuleerd en bijna tien vluchten omgeleid worden.

De "verdachte situatie" ontstond in een vliegtuig dat uit Tsjechië kwam. Het is niet duidelijk of de melding vanuit het vliegtuig is gedaan, of elders vandaan kwam. Er is niemand aangehouden.