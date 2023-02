Vliegverkeer op Eindhoven Airport stilgelegd na bommelding in vliegtuig

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport ligt tot zeker 17.00 uur stil vanwege een verdachte situatie in een vliegtuig. Dat meldt de marechaussee vrijdag.

De marechaussee meldde rond 15.30 uur een "verdachte situatie" in een vliegtuig dat uit Tsjechië was gekomen. Ruim een half uur later maakte de marechaussee bekend dat het om een bommelding gaat. Het is niet duidelijk of de melding vanuit het vliegtuig is gedaan, of elders vandaan is gekomen.