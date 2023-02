Mogelijk te weinig plek in Ronald McDonald-huizen als kinderhartcentra sluiten

De logeerhuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds in Groningen en Rotterdam zijn waarschijnlijk te klein als alleen de kinderhartcentra in die twee steden openblijven. Als meer ouders dicht bij hun zieke kind willen slapen, moeten de huizen uitbreiden. Dat zegt adjunct-directeur Miranda Noorlander tegen NU.nl.

In Groningen is die mogelijkheid er. In Rotterdam kijkt de stichting of er op een andere locatie in de stad kan worden uitgebreid, zegt Noorlander.

Het kabinet wil dat alleen de kinderhartchirurgieafdelingen in Rotterdam en Groningen openblijven. De centra in Leiden en Amsterdam moeten dan sluiten. Dat betekent dat de twee overgebleven locaties in Rotterdam en Groningen er meer patiënten bij krijgen.

Dat zal zeker gevolgen hebben voor de huizen van het Ronald McDonald Kinderfonds in die plaatsen, zegt Noorlander. Bijvoorbeeld doordat ouders dan langere afstanden moeten reizen.

Hoe groot die gevolgen zijn, is volgens haar nog moeilijk te zeggen. "Komen de kinderen bijvoorbeeld alleen voor een operatie? Komen ze terug? Daarover hebben we nauw contact met de ziekenhuizen."

Voor iets meer gezinnen is op dit moment wel ruimte, vertelt ze. "Maar bij een grote toename moeten we uitbreiden." Het Ronald McDonald Huis in Groningen heeft op dit moment 28 gastenkamers. Het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam heeft er 34.

Logeerhuizen op loopafstand van de ziekenhuizen

In Rotterdam is de bezetting volgens Noorlander al jaren hoog, doordat daar meer specialistische zorg is bij gekomen. Naast elf huizen heeft het Ronald McDonald Kinderfonds ook twaalf huiskamers en drie vakantiehuizen door heel Nederland.

De logeerhuizen staan op loopafstand van ziekenhuizen. Ze bieden ouders, broers en zussen een rustige rust- en slaapplek, dicht bij het zieke kind.

Twee in plaats van vier kinderhartcentra is volgens minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) beter voor de kwaliteit van de zorg. Een Kamermeerderheid is voor het plan.