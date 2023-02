Man die Haagse huisarts neerstak verdacht van poging tot moord of doodslag

De 38-jarige man die dinsdagochtend een huisarts neerstak in een praktijk in Den Haag wordt verdacht van poging tot moord of poging tot doodslag van de arts. Dat maakt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekend. De arts raakte daarbij zwaargewond.

De huisarts werd dinsdag om 10.30 uur neergestoken in de praktijk van Zuiderpark Huisartsen. De 38-jarige Hagenaar werd kort na het incident aangehouden.

Er wordt nog onderzoek gedaan naar de aanleiding van de steekpartij. De huisartsenpraktijk opende woensdag weer de deuren, maar de medewerkers waren "enorm geschrokken". "Het heeft veel impact, in eerste instantie op het slachtoffer en zijn familie, maar ook op de medewerkers van de praktijk", zei een woordvoerder van huisartsenorganisatie Hadoks tegen Omroep West.