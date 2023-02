Sinds vorig jaar voortvluchtige tbs'er Sherwin W. opgepakt in Spanje

De maandenlang voortvluchtige tbs'er Sherwin W. is opgepakt in Spanje. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag weten. De 27-jarige W. ontsnapte in juni vorig jaar uit de Pompekliniek in Nijmegen.

W. ontsnapte op 22 juni samen met de 24-jarige Luciano D. uit de tbs-kliniek. Zij kregen daarbij hulp van buitenaf.

D. kon na een klopjacht van negen dagen worden aangehouden. Van W. ontbrak nog ieder spoor.

W. zat in de tbs-kliniek vanwege een dubbele afpersing en een gewapende overval. Daarbij werd een 48-jarige man doodgeschoten. W. kreeg een straf van vijf jaar en zes maanden en tbs. D. zat een straf van vijf jaar en tbs uit vanwege een gewapende overval.