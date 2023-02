Paar weken oude baby zwaargewond na val uit raam Den Haag, moeder opgepakt

In Den Haag is vrijdagochtend een baby zwaargewond geraakt nadat hij uit het raam van een woning viel. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie heeft de moeder, die als enige aanwezig was in het huis, gearresteerd.

De baby is slechts enkele weken oud. Volgens het korps is het jongetje met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Daar wordt hij aan zijn verwondingen behandeld.

Het incident vond plaats aan de Jacob Catsstraat. Op foto's van persbureau Regio15 lijkt het incident te hebben plaatsgevonden bij een gebouw met meerdere verdiepingen. Het is niet duidelijk van welke hoogte het kind is gevallen.

Agenten onderzoeken de betrokkenheid van de 32-jarige moeder bij het incident. Ook roept het korps op om niet te speculeren over de aanleiding van het voorval. "Op sociale media en in berichtgeving wordt gespeculeerd over de toedracht. Maar deze is nog onduidelijk en wordt door de recherche onderzocht", zegt een woordvoerder.