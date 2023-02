Goed nieuws: Telefoonaccu kan veel langer mee | Ernst coronavirus afgeschaald

Door het slechte nieuws dat NU.nl vaak domineert, kan het goede nieuws ondersneeuwen. Daarom zetten we positieve en vrolijk stemmende berichten op een rij. Deze week: jouw telefoon kan dankzij een ontdekking langer mee, experts hebben de ernst van het coronavirus afgeschaald en Nederland krijgt de sterkste MRI-scanner ter wereld.

In de toekomst hoef je minder snel een nieuwe mobiel te kopen. Onderzoekers van de TU Delft hebben ontdekt hoe accu's tot twee keer langer mee kunnen. Ook de accu's in elektrische auto's kunnen in theorie langer mee, en dat levert milieuwinst op.

Woensdag vonden gemeenten en vakbonden elkaar over een nieuwe cao. Vuilnisophalers kunnen voortaan onder voorwaarden eerder stoppen met werken, krijgen er per jaar een vaste vrije dag bij en gaan er financieel ruim 12 procent op vooruit.

Als het kabinet het advies overneemt, hoef je bijvoorbeeld niet meer in isolatie bij een besmetting. Ook zouden veel van de teststraten in Nederland kunnen sluiten, want op grote schaal testen is dan ook niet meer noodzakelijk.