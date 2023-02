Twee mannen opgepakt vanwege racistische leuzen op Erasmusbrug tijdens jaarwisseling

De politie heeft vrijdagochtend twee mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het projecteren van discriminerende en racistische leuzen op de Erasmusbrug in Rotterdam. Dat gebeurde tijdens de afgelopen jaarwisseling. Ook zaten zij volgens de politie achter soortgelijke projecties in Eindhoven en Alkmaar.

Op de Erasmusbrug was ook de zin "We must secure the existence of our people and a future for white children" ("we moeten het bestaan van ons volk en een toekomst voor witte kinderen veiligstellen") te zien. Die zin staat ook wel bekend als de 'Fourteen Words' van de Amerikaanse racistische terreurbeweging The Order.