Ook in hoger beroep dertig jaar cel voor moord op advocaat Derk Wiersum

Giërmo B. en Moreno B. zijn ook in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig jaar voor de moord op advocaat Derk Wiersum. Volgens het gerechtshof Amsterdam staat niet vast dat de mannen wisten dat Wiersum kroongetuige Nabil B. bijstond.

Volgens het hof is er sprake geweest van een "volstrekt gewetenloze" huurmoord, die alleen voor het geld gepleegd is.

Het Openbaar Ministerie (OM) is ervan overtuigd dat Wiersum is doodgeschoten omdat hij B. bijstond in het Marengo-proces. De kroongetuige legde daarin tal van verklaringen af over Ridouan Taghi en diens criminele organisatie. Hoewel Taghi vaak als opdrachtgever voor de moord op Wiersum wordt genoemd, is hij hier nooit voor vervolgd.

Het OM eiste levenslang omdat de dood van Wiersum bedoeld was om de strafzaak Marengo te beïnvloeden. Justitie ziet de moord als een aanslag op de rechtsstaat.

Het hof oordeelt net als de rechtbank eerder dat op basis van het dossier niet kan worden vastgesteld dat Giërmo B. en Moreno B. wisten dat Wiersum de advocaat van de kroongetuige was.

Bloed van Wiersum gevonden in door Giërmo B. gebruikte auto

Dat beide mannen betrokken waren bij de moord, baseert het hof onder andere op aangetroffen DNA-sporen van Giërmo en Moreno in de auto die is gebruikt op de dag van de moord. Wiersum werd op 18 september 2019 doodgeschoten voor zijn woning in Amsterdam.

Op camerabeelden is te zien hoe de daders ervandoor gaan in een witte Opel Combo. In dit voertuig werd later bloed van Wiersum gevonden. Giërmo B. blijft na de moord gebruikmaken van deze auto.

Uit telefoongegevens blijkt daarnaast dat de mannen voorafgaand aan de moord in de buurt van de woning van Wiersum zijn geweest. Daar voerden ze voorverkenningen uit.

Moord was 'koelbloedig' en 'angstaanjagend'

Het hof zegt dat de liquidatie werd uitgevoerd met een "koelbloedige, angstaanjagende professionaliteit die niet anders kan worden geduid als volstrekt gewetenloos."