Wetsvoorstel: verkrachting mag niet meer verjaren

Volwassen slachtoffers van verkrachting kunnen straks ook na lange tijd nog aangifte doen bij de politie. Verkrachting kan niet meer verjaren. Dat staat in een aangepast wetsvoorstel van Justitieminister Dilan Yesilgöz. Zo wil ze slachtoffers beter kunnen beschermen: "Tijdsdruk mag geen rol spelen."

Het wetsvoorstel seksuele misdrijven is bedoeld om meer vormen van verkrachting strafbaar te stellen. Zo kunnen daders straks ook vervolgd worden als er niet per se geweld, dwang of bedreiging is gebruikt bij de seksuele handelingen. Daders zijn dan al strafbaar als zij weten dat de ander niet wil of dat ze "ernstige reden hadden om te vermoeden" dat de ander niet wil.