Kamer moet rol in kabinetsformatie scherper krijgen, stelt commissie

De Tweede Kamer moet scherper krijgen wat haar regierol inhoudt als er een nieuw kabinet gevormd wordt. De meningen daarover lopen nu nog sterk uiteen en dat helpt het proces niet.

De Tweede Kamer nam de leidende rol in de kabinetsformatie in 2012 over van de koning. Maar daarbij zijn nooit duidelijke afspraken gemaakt over hoe dat precies in zijn werk moet gaan.