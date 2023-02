Rijkswaterstaat: Te weinig personeel voor goed onderhoud wegen

Veel infrastructuur in Nederland is verouderd en toe aan groot onderhoud of vervanging. Maar dat gebeurt niet altijd meteen. Onder andere vanwege personeelstekort moet Rijkswaterstaat keuzes maken in hoe ze de wegen onderhouden en hoe snel dat gebeurt. Dat laat de dienst weten na vragen van NU.nl.

Verlichting langs een snelweg kapot? Dan gaat Rijkswaterstaat dit niet altijd direct herstellen. "Per geval wordt een afweging gemaakt of directe reparatie noodzakelijk is of niet. Dit gebeurt op regionaal niveau, omdat dat per locatie het beste beoordeeld kan worden", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Bij het beoordelen van hoe snel de infrastructuur gerepareerd moet worden, kijkt de organisatie naar de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en de kosten.

"Als er bijvoorbeeld verlichting stuk is, en er is geen sprake van een onveilige situatie, dan kan er gekozen worden om die verlichting uit te laten." Rijkswaterstaat kan ook besluiten om tijdelijke verlichting in te zetten of de herstelwerkzaamheden uit te stellen naar later.

Meer geld uit Den Haag voor onderhoud

"Personeelstekort is een breed probleem op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zowel Rijkswaterstaat als de marktpartijen die onderhoud uitvoeren in opdracht van Rijkswaterstaat kampen hiermee", vertelt de woordvoerder.

Hoelang de arbeidsmarkt krap blijft, weet ook de wegbeheerder niet. Wel zegt Rijkswaterstaat zoveel mogelijk in te zetten op het invullen van de openstaande vacatures.