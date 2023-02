Bijna achtduizend criminelen ontlopen hun celstraf. Dat blijkt uit cijfers die de Gelderlander opvroeg bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De grote meerderheid is onvindbaar, omdat ze in het buitenland zitten.

Veel voortvluchtigen gaan naar het buitenland en duiken daar onder. Vluchten is mogelijk wanneer verdachten het vonnis in vrijheid mogen afwachten of pas in hoger beroep worden veroordeeld voor het strafbare feit. Nederland heeft niet altijd een samenwerking of uitleveringsverdrag met landen buiten de Europese Unie.