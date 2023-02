Weerbericht: Bewolkt met wat motregen, 's middags enkele buien

Donderdagochtend is het veelal bewolkt met regionaal nog wat motregen. Het wordt daarbij 8 tot 10 graden.

In de middag trekken enkele buien van noordwest naar zuidoost over het land. Daarachter breekt vooral in het noorden en westen de zon nog even door. Er steekt een stevige noordwestenwind op en de temperatuur daalt dan enkele graden.