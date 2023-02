Weerbericht: Bewolkt met wat motregen, enkele buien in het weekend

Vanochtend is het veelal bewolkt met regionaal nog wat motregen. Het is daarbij 8 tot 10 graden. Vrijdag koelt het af tot dicht bij het vriespunt. In het weekend worden enkele buien verwacht, en kan er zelfs natte sneeuw vallen.

's Middags trekken enkele buien van noordwest naar zuidoost over het land. Daarachter breekt vooral in het noorden en westen de zon nog even door. Er steekt een stevige noordwestenwind op en de temperatuur daalt dan enkele graden.

In de avond en nacht naar vrijdag komen opklaringen voor en koelt het af tot dicht bij het vriespunt. Morgen volgt weer regen. Achter de regen breekt de zon weer door en het wordt 6 tot 9 graden.

Buien op zaterdag, maar vrij zonnig en droge zondag

Zaterdag kan gepaard gaan met een klap onweer of korrelhagel. Ook een beetje natte sneeuw is niet uitgesloten. In de avond wordt het droog en zijn er heldere perioden. Er volgt een koude nacht met op uitgebreide schaal vorst.

Maar zondag wordt het een vrij zonnig en droge dag met 6 of 7 graden. In de loop van de avond gaat het opnieuw vriezen.