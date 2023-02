Hof doet vandaag uitspraak in moordzaak advocaat Derk Wiersum

Delen via E-mail

Het gerechtshof Amsterdam doet donderdag uitspraak in de strafzaak tegen twee mannen die verdacht worden van de moord op advocaat Derk Wiersum. Er is een levenslange gevangenisstraf tegen hen geëist.

Wiersum (44) was een van de advocaten van Nabil B., de kroongetuige in Marengo, het grootscheepse, al jaren lopende liquidatieproces rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. De advocaat werd op 18 september 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert.