Trein neemt foute afslag bij Woerden en zadelt reizigers met fikse vertraging op

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Toen de fout werd opgemerkt, is de trein stilgezet in niemandsland. Daarna is de trein teruggestuurd naar Woerden, waar reizigers konden uitstappen en hun weg konden vervolgen. Volgens inzittenden leverde het zeker drie kwartier vertraging op.