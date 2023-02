Minderjarige vluchteling nog altijd eerder naar reguliere opvang: 'Broze situatie'

Er zijn nog steeds te weinig plekken voor minderjarige vluchtelingen die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Daarom wordt de maatregel om deze zogenoemde amv's eerder naar de 'normale' asielopvang te sturen verlengd, schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Eerder deze week waarschuwden het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en voogdijorganisatie Nidos al voor de situatie in de opvang. Ze verwachten op korte termijn al een tekort aan opvangplekken. "Dan moeten jongeren straks weer op een stoel in de wachtruimte in Ter Apel overnachten", zei COA-bestuurder Joeri Kapteijns tegen het AD.

Van der Burg noemt de situatie van de minderjarige vluchtelingen "reden tot grote zorg". "Hoewel het op dit moment lukt om iedereen met een daartoe strekkend recht op te vangen, moet ik concluderen dat de situatie broos is, met name in het geval van amv's."

Er wordt hard gezocht naar nieuwe opvanglocaties voor de jongeren, maar dat levert nog weinig op. Zo vroeg het ministerie in oktober om 25 tot 30 eengezinswoningen per provincie, maar dat heeft nog niet voor nieuwe plekken gezorgd. Daardoor staan er nu zo'n 150 jongeren op de wachtlijst voor een plek bij Nidos. Tegelijkertijd komen er nog steeds amv's naar Nederland en kan dat aantal nog toenemen.

Van der Burg schrijft dat het daardoor "helaas noodzakelijk" is om de maatregel jongeren eerder naar de reguliere asielopvang te sturen te verlengen. In plaats van dat de jongeren op hun achttiende naar de reguliere opvang moeten, gebeurt dat nu zodra ze zeventien jaar en negen maanden oud zijn. Die regel werd in november ingesteld en zou eerst vier maanden duren, maar wordt nu met een half jaar verlengd.