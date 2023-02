Man die sinds 2004 op de vlucht was na doden van nichtje zit vast in Turkije

Een man die al sinds 2004 op de vlucht was omdat hij zijn achttienjarige nichtje had gedood, is gevonden in Turkije. Het Openbaar Ministerie maakt woensdag bekend dat de tot voor kort voortvluchtige Cumali A. al sinds 13 april vorig jaar vastzit in een gevangenis in dat land.

De inmiddels 38-jarige Steenwijker werd vorig jaar in Turkije aangehouden, maar de Nederlandse autoriteiten kregen dat pas vorige week te horen. Het OM kan niet toelichten waarom dat zo lang duurde. De moeder van de gedode Denise Celik is inmiddels geïnformeerd over de aanhouding van A.

Celik werd in 2004 door A. gedood in een hotel in Enschede. De man vluchtte na de moord in 2004 naar Duitsland, van waaruit hij naar familie in Turkije vloog.

Hoewel A. niet bij de zaak aanwezig was, werd hij in hoger beroep veroordeeld tot tien jaar cel voor doodslag. Nederland zette hem op de Nationale Opsporingslijst en verzocht Turkije in 2016 om de opgelegde straf over te nemen.

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde in 2018 nog aandacht aan de zaak, waarmee de politie probeerde zijn verblijfplaats te achterhalen. Beelden van de Steenwijker werden ook getoond op luchthavens, zodat reizigers die naar Turkije gingen uit konden kijken naar de man.