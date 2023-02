A1 richting Apeldoorn weer open nadat weg vol stenen lag

Delen via E-mail

De A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn net na knooppunt Hoevelaken is weer open. Door een gekantelde vrachtwagen lag het wegdek woensdagmiddag vol stenen. Eerder verwachtte Rijkswaterstaat dat de weg door bergingswerkzaamheden tot 22.00 uur dicht zou blijven.

De vrachtwagen kantelde rond 11.30 uur, schrijft Omroep Gelderland . Hoe dat kon gebeuren, is nog onduidelijk. De politie begon direct na het ongeluk een onderzoek.

Verkeer kon omrijden via Utrecht en Ede, schreef de ANWB. Dat kon via de A27, A12 en A30. Ook weggebruikers die de andere kant van de snelweg gebruiken om richting Amersfoort te rijden, konden dat het beste doen. Doordat het ongeval veel bekijks had, reed het verkeer daar langzaam. Daardoor moesten mensen rekening houden met vertraging.